Staffel 1Folge 7
SOS von den Zimbranellen ZwergenJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 7: SOS von den Zimbranellen Zwergen
24 Min.
Ein Drache hat den Zimbranelle Zwergen die Vorräte geklaut. Eine Flaschenpost soll Hilfe holen. Natürlich landet die im Vorgarten des "Dragon Inn". Gwizdo und Lian Chu machen sich auf den Weg, den Zwergen zu helfen.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment