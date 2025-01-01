Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 9
So was wie das gelobte Land

So was wie das gelobte LandJetzt kostenlos streamen

Die Drachenjäger

Folge 9: So was wie das gelobte Land

24 Min.

Jeanneline wirft Gwizdo aus der Taverne. Er soll erst wieder zurückkommen, wenn er genug Goldonen verdient hat um endlich seine Schulden zu bezahlen. Und das kann dauern. Gwizdo ist sauer. Ihn ärgert die Respektlosigkeit gegenüber einem so heldenhaften Drachenjäger wie er es ist. Lian Chu, Gwizdo und Hector verlassen die Taverne mit ihrem Flugschrauber St. George...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Drachenjäger
RiC

Die Drachenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen