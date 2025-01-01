Staffel 1Folge 9
Die Drachenjäger
Folge 9: So was wie das gelobte Land
24 Min.
Jeanneline wirft Gwizdo aus der Taverne. Er soll erst wieder zurückkommen, wenn er genug Goldonen verdient hat um endlich seine Schulden zu bezahlen. Und das kann dauern. Gwizdo ist sauer. Ihn ärgert die Respektlosigkeit gegenüber einem so heldenhaften Drachenjäger wie er es ist. Lian Chu, Gwizdo und Hector verlassen die Taverne mit ihrem Flugschrauber St. George...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment