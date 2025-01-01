Staffel 1Folge 18
Die Drachenjäger
Folge 18: Ein nerviger Zwerg
24 Min.
Gwizdo und Lian Chu erfahren, dass auf ihren Kopf eine Prämie ausgesetzt ist. Da sich Gwizdo die tausend Goldonen nicht entgehen lassen will, macht man sich als Kopfgeldjäger verkleidet auf zur Insel Zimbranelle. Das dortige Zwergenvolk ist noch ziemlich wütend auf unsere Helden, da sie vor einiger Zeit ordentlich Chaos angerichtet hatten. Nun wird es kompliziert: zwar gelingt es Gwizdo, den Oberzwerg zu überzeugen. Aber der ist misstrauisch und beobachtet das Treiben der vermeintlichen Kopfgeldjäger auf Schritt und Tritt...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment