Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 18
Ein nerviger Zwerg

Folge 18: Ein nerviger Zwerg

24 Min.

Gwizdo und Lian Chu erfahren, dass auf ihren Kopf eine Prämie ausgesetzt ist. Da sich Gwizdo die tausend Goldonen nicht entgehen lassen will, macht man sich als Kopfgeldjäger verkleidet auf zur Insel Zimbranelle. Das dortige Zwergenvolk ist noch ziemlich wütend auf unsere Helden, da sie vor einiger Zeit ordentlich Chaos angerichtet hatten. Nun wird es kompliziert: zwar gelingt es Gwizdo, den Oberzwerg zu überzeugen. Aber der ist misstrauisch und beobachtet das Treiben der vermeintlichen Kopfgeldjäger auf Schritt und Tritt...

