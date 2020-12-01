Die Gemeinschaftspraxis
Folge 11: Mutterleiden
24 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Die Gemeinschaftspraxis". // Die frischgebackene Mama Nina ist frustriert: Eine heftige Prellung an ihrer Schulter will partout nicht heilen und so kann sie sich nicht um ihr Baby kümmern. Oder hat sie vielleicht ein Problem mit ihrer neuen Mutterrolle? - Johnny (16) isst seit Wochen nur noch Junk-Food. Was ist los?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1