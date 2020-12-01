Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Mutterleiden

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 01.12.2020
Mutterleiden

MutterleidenJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 11: Mutterleiden

24 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Die Gemeinschaftspraxis". // Die frischgebackene Mama Nina ist frustriert: Eine heftige Prellung an ihrer Schulter will partout nicht heilen und so kann sie sich nicht um ihr Baby kümmern. Oder hat sie vielleicht ein Problem mit ihrer neuen Mutterrolle? - Johnny (16) isst seit Wochen nur noch Junk-Food. Was ist los?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen