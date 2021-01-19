Die Gemeinschaftspraxis
Folge 23: You've got milk
23 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 12
Die 34-jährige Werbekauffrau Patricia kommt mit einem peinlichen Problem in die Praxis: Sie leidet an Milchausfluss, doch kann eigentlich gar nicht schwanger sein! Was steckt hinter dem kuriosen Symptom? - Eine eigentlich sehr schüchterne 15-Jährige wird völlig euphorisch und losgelöst von Mutter und Bruder in die Praxis gebracht, nachdem sie bei Freunden war. Was ist dort passiert und weswegen ist sie nun high?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1