Die Gemeinschaftspraxis
Folge 12: Immer wieder Montags
23 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Der 16-jährige Jannick hat nach jedem Wochenende, an dem er bei seinem Vater war, grippeähnliche Symptome. Für Eltern und Allgemeinmediziner ein Rätsel. - Der 27-jährige Nick ist wegen seines instabilen Sprunggelenks beim Physiotherapeuten. Mitten im Training bekommt der Student Herzrasen und bricht zusammen. Fordern die Uniprüfungen ihren Tribut oder steckt was anderes dahinter?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
