SAT.1Staffel 2Folge 13vom 17.11.2020
23 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12

Eine Mutter ist mit ihrer Tochter bei der Gynäkologin zur Teenie-Sprechstunde. Doch plötzlich bricht die 39-Jährige mit Unterleibsschmerzen zusammen. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis untersuchen sie und vermuten, dass die Frau etwas sehr bedrückt. Wird sie sich der Wahrheit stellen und ihr Leben aufräumen?

SAT.1
