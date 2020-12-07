Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 16vom 07.12.2020
Folge 16: Liebe ohne Limit

23 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 6

Die 17-jährige Sarah kommt mit diversen Schnittverletzungen in die Praxis. Ist das Mädchen wirklich gestolpert und in einen Glastisch gefallen? Die Mutter hat einen schweren Verdacht gegen den älteren Freund der Tochter: Hat er sich etwa an der Schülerin vergangen? Zum Glück kommen die Ärzte der Gemeinschaftspraxis durch einen entscheidenden Hinweis auf die Lösung!

