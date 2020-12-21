Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 17vom 21.12.2020
24 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12

Wieso ist ein 37-jähriger Mann in seinem Weinhandel plötzlich umgekippt? Die Ärzte in der Gemeinschaftspraxis finden schnell heraus, dass der Mann an Bluthochdruck leidet. Doch was ist die Ursache dafür und wie kann dem Weinliebhaber geholfen werden? - Ein siebenjähriger Junge ist angeblich vom Klettergerüst gefallen. Die Wunden passen jedoch nicht dazu. Als der Junge am nächsten Tag erneut in die Praxis kommt, hat er plötzlich Bauchschmerzen.

