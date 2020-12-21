Das Geheimnis einer EheJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 17: Das Geheimnis einer Ehe
24 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12
Wieso ist ein 37-jähriger Mann in seinem Weinhandel plötzlich umgekippt? Die Ärzte in der Gemeinschaftspraxis finden schnell heraus, dass der Mann an Bluthochdruck leidet. Doch was ist die Ursache dafür und wie kann dem Weinliebhaber geholfen werden? - Ein siebenjähriger Junge ist angeblich vom Klettergerüst gefallen. Die Wunden passen jedoch nicht dazu. Als der Junge am nächsten Tag erneut in die Praxis kommt, hat er plötzlich Bauchschmerzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1