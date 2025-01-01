Zum Inhalt springenBarrierefrei
Energy-los

SAT.1Staffel 2Folge 18
Folge 18: Energy-los

22 Min.Ab 12

Belinda weiß selbst kaum, wie ihr geschieht, als sie bei einem Kontrolltermin ihres erwachsenen Sohnes plötzlich umkippt. Hat es etwas damit zu tun, dass sie sich in letzter Zeit heimlich die Nächte um die Ohren schlägt? - Die 28-jährige Nele ist bei einem Kontrolltermin beim Orthopäden, als ihr Freund Fabio halbnackt in Begleitung eines anderen Mannes hereinkommt. Hatte er wirklich nur einen Arbeitsunfall oder ist Fabios Begleiter mehr als nur ein Arbeitskollege?

