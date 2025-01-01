Die Gemeinschaftspraxis
Folge 2: Vergiss mein nicht
23 Min.Ab 12
Simone ist völlig aufgelöst! Seit Wochen wird ihr Mann immer vergesslicher und teilnahmsloser! Sie befürchtet, dass er schon mit 53 an Demenz erkrankt ist, genau wie seine Mutter. Eine fieberhafte Suche nach der Ursache der Symptome beginnt!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1