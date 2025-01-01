Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Vergiss mein nicht

SAT.1Staffel 2Folge 2
Vergiss mein nicht

Vergiss mein nichtJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 2: Vergiss mein nicht

23 Min.Ab 12

Simone ist völlig aufgelöst! Seit Wochen wird ihr Mann immer vergesslicher und teilnahmsloser! Sie befürchtet, dass er schon mit 53 an Demenz erkrankt ist, genau wie seine Mutter. Eine fieberhafte Suche nach der Ursache der Symptome beginnt!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen