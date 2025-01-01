Die Gemeinschaftspraxis
Folge 20: Verkehrte Welt
23 Min.Ab 12
Kim (7) leidet nach der Rückkehr aus Brasilien unter heftigen Bauchkrämpfen. Ist die "Geheim-Medizin" von Bruder Joel (6) Schuld an ihren Schmerzen? Oder hat sich das Kind womöglich in Südamerika mit Typhus angesteckt? - Aus Angst, seine schwangere Frau anzustecken, wird ein werdender Vater mit Fieber und wehenartigen Schmerzen in einer Soccer-Bubble in die Praxis gepresst. Ist er wirklich krank? Oder verheimlicht er etwas vor seiner Liebsten?
