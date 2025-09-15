Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Urlaubermörder (1)

Sony PicturesStaffel 2Folge 1
Die Urlaubermörder (1)

Die Urlaubermörder (1)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 1: Die Urlaubermörder (1)

24 Min.Ab 6

Al Bundy hat für sich und seine Familie einen Urlaub gebucht - in dem Nest Dumpwater in Florida. Das Superangebot konnte er nicht ausschlagen. Er ahnt nicht, dass in Dumpwater alle fünf Jahre ein Touristen-Mörder zuschlägt - und dieses Jahr ist es wieder so weit. Al versucht, seiner Frau Peggy die Vorteile von Dumpwater klar zu machen. Inzwischen werden unter den Einheimischen bereits Wetten abgeschlossen, wann die Bundys von dem Touristen-Mörder gekillt werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen