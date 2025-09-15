Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Frühstück mit Tiffany
24 Min.
Peggy veranstaltet einen Frauenabend - mit dem Ergebnis, dass sich alle Frauen über ihre sexuell abgeschlafften Männer beschweren. Bud hat inzwischen eine neue Flamme: die bildhübsche Kunststudentin Tiffany. Da sie zurzeit keine Bleibe hat, bietet ihr der alte Lüstling Al sofort Unterkunft im Hause Bundy an. Zunächst ist Peggy sauer, doch dann will sie die neue Untermieterin gar nicht mehr ausziehen lassen - denn Al läuft im Bett zur Hochform auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland