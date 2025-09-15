Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Studioluft
24 Min.Ab 6
Durch ein Versehen bei der Post bekommen die Bundys einen Brief, der an Steve und Marcy gerichtet ist: Es handelt sich um eine Einladung zu einem Fernsehquiz des Showmasters Bink Winkleman. Aus Rache, weil Steve und Marcy den Bundys nicht mit der Wäsche helfen wollen, beschließen Al und Peggy, selbst zu dem Quiz zu gehen. Bei dieser Sendung gewinnt derjenige, der seinem Partner so viele Qualen wie möglich zufügt. Kein Problem für Al und Peggy.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland