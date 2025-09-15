Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Finger weg von meinem Auto
24 Min.Ab 12
Marcie muss sich Peggys Wagen leihen. Sie jammert Peggy die Ohren voll, wie verrückt Steve wegen seines neuen Mercedes sei, den niemand anrühren dürfe. Schließlich gelingt es Peggy, Marcie davon zu überzeugen, dass der Wagen ihr ebenso zusteht und dass Frauen gute Autofahrerinnen sind. Auf Marcie jedoch trifft dies nicht zu, wie sich bald herausstellt. Sie fährt eine Beule in den Mercedes - und Steve wird impotent.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
12
