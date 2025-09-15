Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Vom Himmel hoch

Sony PicturesStaffel 2Folge 13
Vom Himmel hoch

Vom Himmel hochJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 13: Vom Himmel hoch

23 Min.Ab 12

Es weihnachtet bei den Bundys. Doch als Al dann sein Weihnachtsgeld abholen will, geht er leer aus. Sein Geschäft leidet stark unter der neuen Konkurrenz - der glitzernden Einkaufsmeile von Lakeside. Dort springt der Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenkgutscheine ab. Aber sein Fallschirm öffnet sich nicht - er schlägt in Als Garten ein. Um den Kindern ihre Illusionen nicht zu nehmen, muss Al nun den Weihnachtsmann spielen.

