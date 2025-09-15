Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Bart oder nicht Bart?

Staffel 2Folge 10
Bart oder nicht Bart?

Eine schrecklich nette Familie

Folge 10: Bart oder nicht Bart?

24 Min.Ab 6

Nach einem fünftägigen Abenteuerurlaub kehrt Steve völlig verändert zurück - er hat sich einen Bart stehen lassen. Marcys Meinung zu dem Prachtstück: Er könne den Bart behalten, wenn er ihn in einer Schachtel aufbewahre. Steve schaltet jedoch auf stur. Am nächsten Tag kreuzen die beiden bei den Bundys auf: Steve hat beschlossen, so lange bei ihnen zu wohnen, bis Marcy vernünftig wird. Al und Peggy sind zunächst hocherfreut ...

