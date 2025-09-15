Kein Anschluss unter dieser NummerJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Kein Anschluss unter dieser Nummer
24 Min.
Als seine Telefonrechnung in unermessliche Höhen steigt, ruft Al Bundy die Familie zusammen. Irgend jemand muss für 80 Dollar nach Vancouver telefoniert haben. Da sich niemand angesprochen fühlt, folgert Al, dass der Telefongesellschaft ein Fehler unterlaufen ist. Er verweigert die Zahlung - und prompt wird sein Telefon gesperrt. Natürlich ist für Peggy, Kelly und Bud das Leben ohne Telefon ein wahres Jammertal, doch Al bleibt hart: Er wird die Rechnung nicht zahlen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland