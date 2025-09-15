Frauen wollen auch mal Spaß (2)Jetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Frauen wollen auch mal Spaß (2)
24 Min.
Die Frauen besuchen Troys Männerstrip-Schuppen. Dabei stellt sich heraus, dass Peggy hier Stammgast ist. Sogar die Stripper kennen sie mit Namen. Marcy findet das Ganze zunächst unmoralisch und erniedrigend. Nur wenig später jedoch steckt auch sie den Strippern Geldscheine in die Hose. Leider verliert sie dabei ihren Ehering im Slip eines Strippers namens Zorro. Sie schreibt ihm eine Nachricht - unter Peggys Namen und Adresse.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland