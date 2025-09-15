Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Die Mausefalle
24 Min.Ab 6
Peggy versteckt sich, um dem üblichen morgendlichen Streit mit Al zu entgehen - und kommt schreiend zurück: Sie hat eine Maus gesehen und verlangt von Al einen Kammerjäger zu holen. Doch Al will Geld sparen und übernimmt die Sache kurzerhand selbst. Er legt im ganzen Haus Mausefallen aus, doch die Maus ist viel zu clever. Als Jagdinstinkt ist jetzt gereizt: Er denkt nicht an Kapitulation und versucht es mit weiteren Fallen. Bald nimmt der Kampf wahnwitzige Formen an.
