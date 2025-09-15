Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Bundy gegen den Rest der Welt

Sony PicturesStaffel 2Folge 9
Bundy gegen den Rest der Welt

Bundy gegen den Rest der Welt

Eine schrecklich nette Familie

Folge 9: Bundy gegen den Rest der Welt

24 Min.

Al und Peggy haben eigentlich einen entspannten Abend auf der Bowlingbahn im Sinn. Da taucht plötzlich Peggys alte Schulfreundin Mimi auf. Die beiden Damen konkurrierten schon immer - und zwar in jeder Beziehung. Sofort geht die alte Streiterei wieder los. Mimi fordert die Bundys zu einem Bowling-Mannschaftswettkampf heraus. Weil Mimi drei Kinder hat, muss Peggy noch ein Familienmitglied finden. Steve wird zum "Bundy ehrenhalber" ernannt. Der Kampf beginnt.

