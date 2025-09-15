Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Bundy gegen den Rest der Welt
24 Min.
Al und Peggy haben eigentlich einen entspannten Abend auf der Bowlingbahn im Sinn. Da taucht plötzlich Peggys alte Schulfreundin Mimi auf. Die beiden Damen konkurrierten schon immer - und zwar in jeder Beziehung. Sofort geht die alte Streiterei wieder los. Mimi fordert die Bundys zu einem Bowling-Mannschaftswettkampf heraus. Weil Mimi drei Kinder hat, muss Peggy noch ein Familienmitglied finden. Steve wird zum "Bundy ehrenhalber" ernannt. Der Kampf beginnt.
