Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Mein Hund hat Kredit

Sony PicturesStaffel 2Folge 16
Mein Hund hat Kredit

Mein Hund hat KreditJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 16: Mein Hund hat Kredit

24 Min.Ab 6

Als Al sein Mittagessen bezahlen will, wird seine Kreditkarte eingezogen: Peggy war mal wieder einkaufen. Al schäumt vor Wut, doch die schlimmste Erniedrigung kommt mit der Post - eine Kreditkarte für den Hund. Die Bundys beschließen, dies auszunutzen: Nach einer Einkaufsorgie logieren sich Peggy und Al in einem Luxushotel. Währenddessen veranstaltet Bud zu Hause eine Privatparty mit verschiedenen Mädchen. Sowohl für ihn als auch für seine Eltern gibt es ein böses Erwachen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen