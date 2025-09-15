Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Mein Hund hat Kredit
24 Min.Ab 6
Als Al sein Mittagessen bezahlen will, wird seine Kreditkarte eingezogen: Peggy war mal wieder einkaufen. Al schäumt vor Wut, doch die schlimmste Erniedrigung kommt mit der Post - eine Kreditkarte für den Hund. Die Bundys beschließen, dies auszunutzen: Nach einer Einkaufsorgie logieren sich Peggy und Al in einem Luxushotel. Währenddessen veranstaltet Bud zu Hause eine Privatparty mit verschiedenen Mädchen. Sowohl für ihn als auch für seine Eltern gibt es ein böses Erwachen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland