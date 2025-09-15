Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Die Kastration
24 Min.Ab 6
Hund Buck frisst die Rippchen, die für Al gedacht waren. Außerdem besteigt Buck sämtliche Hündinnen der Nachbarschaft. Nun steht der versnobte Mr. Pittman schäumend in Als Tür, weil Buck sich seiner Rassehündin genähert hat. Um des lieben Friedens willen muss Al versprechen, Buck kastrieren zu lassen - ein Lippenbekenntnis, denn Al würde niemals einen Geschlechtsgenossen um die Manneskraft bringen. Peggy und Marcy aber drängen auf die Operation.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
6
