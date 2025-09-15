Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Wer schnarcht hier?
24 Min.Ab 6
Endlich hat Bud eine Verabredung mit einem Mädchen. Er verspricht nämlich, sie am nächsten Samstag zu einem Konzert einzuladen. Leider aber hat Kelly für das Geld statt vier Konzertkarten zwei Bühnenpässe gekauft - für sich und ihre Freundin. Die Bundys haben noch ein anderes Problem: Ihr Haus ist termitenverseucht. Während der Kammerjäger seine Arbeit verrichtet, muss die ganze Familie in den Schuhladen ziehen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
