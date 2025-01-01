Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Schwesternliebe
46 Min.Ab 12
Gleich nach der Hochzeit ihrer Mutter Dorit mit Kolja haute die 17-jährige Judy von zu Hause ab. Ein Jahr später unternimmt Dorit einen letzten Versuch, ihre Tochter über eine Talkshow wiederzufinden. Tatsächlich stehen sich Mutter und Tochter in der Show gegenüber. Judy sorgt für einen dramatischen Höhepunkt der Sendung: Sie bezichtigt Kolja der versuchten Vergewaltigung. Nach diesem Schock muss Dorit mit einer Herzattacke ins Krankenhaus ...
