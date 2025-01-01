Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Totenblumen
47 Min.Ab 12
Im letzten Moment kann Zugführer Matthes sein Fahrzeug zum Stehen bringen, ehe der Zug die junge Sarah überrollt. Die "Springerin" überlebt schwer verletzt und wird ins Luisenkrankenhaus gebracht. Dorthin folgen ihr Matthes und ihre kleine Tochter Svenja - beide stehen unter Schock. Stefanie widmet sich fürsorglich den drei Patienten und versucht, dem tragischen Hintergrund für Sarahs Suizidversuch auf die Spur zu kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH