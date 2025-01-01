Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 18
Folge 18: Herzeleid

47 Min. Ab 12

Mutig stellt sich Verkäuferin Pauline Schirmer einem Ladendieb in den Weg, der sie so unsanft zur Seite schubst, dass sie eine Treppe hinunterfällt. Schwer verletzt wird sie ins Luisenkrankenhaus eingeliefert und kann noch eine kurze Beschreibung des Täters abgeben, ehe sie ins Koma fällt. Als Schwester Stefanie hört, wie der Mann gekleidet war, wird sie hellhörig: Trägt nicht die Gang ihres Bruders Dennis eine solche Kluft?

