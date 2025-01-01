Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 15
Folge 15: Des Pudels Kern

47 Min.Ab 12

Um seine kleine Familie über Wasser zu halten, jobbt Martin als Plakatkleber. Seine Frau Eva soll nichts davon wissen, sie glaubt, dass ihr Gatte als selbstständiger Zeichner den Lebensunterhalt verdient. Eines Tages wird Martin von dem beißwütigen Rottweiler Hasso angefallen und so schwer verletzt, dass er im Luisenkrankenhaus operiert werden muss. Hassos Besitzer, Herr Kaiser, fürchtet um seinen Liebling und besticht Martin mit Geld, damit er keine Anzeige erstattet ...

