SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 20
47 Min.Ab 12

Olympiakader Robert Keller muss sich damit abfinden, dass ein bösartiges Magenkarzinom seine hoffnungsvolle Ruderer-Karriere beendet; sein Bettnachbar Greiner dagegen kränkelt seit langem, ohne dass die Ärzte je eine organische Ursache für seine Wehwehchen finden konnten. Stefanie muss zwischen dem schwer angeschlagenen Spitzensportler und dem Hypochonder vermitteln. Derweil ereilen sie selbst erste Zweifel, ob ihre Entscheidung, Bertil zu heiraten, richtig ist ...

