Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 9
47 Min.Ab 12

Der talentierte Taekwondo-Kämpfer Niko bricht urplötzlich zusammen. Im Krankenhaus wird eine Sepsis im Bein diagnostiziert - den Ärzten bleibt nur ein Ausweg: Amputation. Niko will jedoch lieber sterben als ein Krüppel sein. Sein Vater Jerome ist völlig verzweifelt - die Situation scheint hoffnungslos ...

