SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3
47 Min.Ab 12

Nach einer OP wegen einer verschwiegenen, missglückten Abtreibung vertraut sich Elisabeth ihrer Zimmernachbarin Mechthild an. Die gesteht ihr, dass sie durch eine Abtreibung unfruchtbar wurde - ihr Sohn hält sie für seine leibliche Mutter. Elisabeth erzählt weiter, dass sie als Hure gearbeitet hat, was ihr neuer Freund ebenfalls nicht weiß. Dann kommt er zu Besuch: Er ist Mechthilds Sohn ...

