Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Eine zweite Chance
47 Min.Ab 12
Nach einer OP wegen einer verschwiegenen, missglückten Abtreibung vertraut sich Elisabeth ihrer Zimmernachbarin Mechthild an. Die gesteht ihr, dass sie durch eine Abtreibung unfruchtbar wurde - ihr Sohn hält sie für seine leibliche Mutter. Elisabeth erzählt weiter, dass sie als Hure gearbeitet hat, was ihr neuer Freund ebenfalls nicht weiß. Dann kommt er zu Besuch: Er ist Mechthilds Sohn ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH