Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Die Schwüre der Treue
47 Min.Ab 12
Leo Kladen ist offenbar in betrunkenem Zustand angefahren worden. Das Blutbild zeigt jedoch, dass er Schlaftabletten genommen hat. Als die Ärzte seine OP vorbereiten, stellt sich heraus, dass für Kladen endlich eine passende Spenderniere gefunden wurde. Vor dem Eingriff will er noch mit seiner Frau sprechen - doch die hat einen Herzanfall erlitten ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH