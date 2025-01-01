Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Der letzte Tango

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2
Der letzte Tango

Der letzte TangoJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: Der letzte Tango

47 Min.Ab 12

Schon lange stört es Hausbesitzer Fred Steiger, dass sein Mieter Ludwig Kessler in dem Gebäude eine Tanzschule betreibt - viel lieber würde er die Räume an einen lukrativen Kunden vermieten. Steiger überredet seinen Angestellten, den jungen Zimmermann Justus Wegert, einen "Unfall" zu inszenieren. Der Anschlag mittels eines angesägten Brettes gelingt: Bei Renovierungsarbeiten stürzt Kessler schwer und muss ins Krankenhaus. Wegert gerät in einen schweren Gewissenskonflikt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen