SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 7
47 Min.Ab 12

Der 14-jährige Gunnar von Grünningen hat sich verletzt, als er betrunken mit dem Mountainbike in eine Glasscheibe gefahren ist. Als seine Eltern ihn abholen wollen, treten Spannungen in der Familie offen zutage. Bei der Abschlussuntersuchung bricht der Junge mit Krämpfen zusammen - die Ärzte diagnostizieren ein Magengeschwür.

SAT.1 GOLD
