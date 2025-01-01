Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 13
47 Min.Ab 12

Die Leber der 15-jährigen Vicky wird von Pilzgift zerstört. Um sie zu retten, schlägt der neue Arzt Dr. Wellbrock vor, ihren Blutkreislauf mit dem eines gesunden Menschen zu kreuzen. Doch wer stellt sich zur Verfügung? Vickys Mutter scheidet aus, sie hat die falsche Blutgruppe. Der Vater ist angeblich seit Jahren tot ...

SAT.1 GOLD
