Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Das falsche Paradies
46 Min.Ab 12
Bertil Svensson, der schwedische Wirtschaftsattaché, verunglückt bei einer Baustellenbesichtigung. Er wird mit Frakturen ins Krankenhaus eingeliefert und ist dort sofort von Stefanny hingerissen. Die behandelt ihn jedoch mit Zurückhaltung, nicht zuletzt weil sie sieht, dass es noch eine andere Frau in seinem Leben gibt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH