Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Familienbande
47 Min.Ab 12
Der Unfalltod seines Sohnes hat Dieter Volkert so schwer getroffen, dass er mit einem Herzanfall zusammenbricht. Er gibt seiner Schwiegertochter die Schuld an dem Unglück, und auch der Zeuge sagt gegen sie aus. Als sie einen Schwächeanfall erleidet, stellen die Ärzte fest, dass sie schwanger ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH