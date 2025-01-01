Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Schatten der Vergangenheit
47 Min.Ab 12
Die Brüder Georg und Bertram Wartenberg kosten ihr Rentnerdasein voller Wonne aus - können die beiden passionierten Schachspieler doch täglich stundenlang für die lokalen Meisterschaften trainieren. Doch etwas zu viel Wein und eine verflixte Patt-Situation verwandelt sie unvermittelt in zwei Raufbolde, die nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Luisenkrankenhaus landen. Schwester Stefanie hat einige Mühe, die Kampfhähne zu trennen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
12
