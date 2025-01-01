Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Schatten der Vergangenheit

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 17
Schatten der Vergangenheit

Für alle Fälle Stefanie

Folge 17: Schatten der Vergangenheit

47 Min.Ab 12

Die Brüder Georg und Bertram Wartenberg kosten ihr Rentnerdasein voller Wonne aus - können die beiden passionierten Schachspieler doch täglich stundenlang für die lokalen Meisterschaften trainieren. Doch etwas zu viel Wein und eine verflixte Patt-Situation verwandelt sie unvermittelt in zwei Raufbolde, die nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Luisenkrankenhaus landen. Schwester Stefanie hat einige Mühe, die Kampfhähne zu trennen ...

