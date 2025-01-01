Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Totenblumen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 19
Totenblumen

TotenblumenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 19: Totenblumen

47 Min.Ab 12

Im letzten Moment kann Zugführer Matthes sein Fahrzeug zum Stehen bringen, ehe der Zug die junge Sarah überrollt. Die "Springerin" überlebt schwer verletzt und wird ins Luisenkrankenhaus gebracht. Dorthin folgen ihr Matthes und ihre kleine Tochter Svenja - beide stehen unter Schock. Stefanie widmet sich fürsorglich den drei Patienten und versucht, dem tragischen Hintergrund für Sarahs Suizidversuch auf die Spur zu kommen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen