Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Aus dem Takt
47 Min.Ab 12
Olympiakader Robert Keller muss sich damit abfinden, dass ein bösartiges Magenkarzinom seine hoffnungsvolle Ruderer-Karriere beendet; sein Bettnachbar Greiner dagegen kränkelt seit langem, ohne dass die Ärzte je eine organische Ursache für seine Wehwehchen finden konnten. Stefanie muss zwischen dem schwer angeschlagenen Spitzensportler und dem Hypochonder vermitteln. Derweil ereilen sie selbst erste Zweifel, ob ihre Entscheidung, Bertil zu heiraten, richtig ist ...
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH