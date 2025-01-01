Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Fürchte Dich nicht

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 23
Fürchte Dich nicht

Fürchte Dich nichtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 23: Fürchte Dich nicht

47 Min. Ab 12

Die Lebensuhr von Pfarrer Falcke ist fast abgelaufen - Diagnose: Leberzirrhose. Falcke kann dem Tod nicht gelassen entgegen sehen, ehe er sich nicht mit seiner Tochter Laura ausgesöhnt hat. Ihre Eltern haben vor Jahren den Kontakt abgebrochen, weil Laura ein Kind abgetrieben hat. Falckes Frau ist daran zerbrochen, und die Tochter begann zu trinken. Die Zeit läuft dem Pfarrer davon, und Schwester Stefanie versucht mit Einfühlungsvermögen, Vater und Tochter zusammenzubringen ...

