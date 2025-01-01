Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 25
47 Min.Ab 12

Beim Extrem-Trekking hat sich der junge Broker Jeremias eine Beinverletzung zugezogen, sie aber nie richtig behandeln lassen. Das rächt sich jetzt - eine Amputation droht. Chirurg Dr. Wellbrok setzt eine letzte Operation an, um das Bein zu retten. Plötzlich bricht er zusammen: Diagnose Knochenkrebs! Obwohl es so scheint, als ob Wellbrok mit dieser grausamen Wahrheit gut umgehen kann, nimmt ihm die Verzweiflung fast allen Lebensmut. Nur Schwester Stefanie vertraut er sich an ...

SAT.1 GOLD
