Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Tausendundeine Nacht
47 Min.Ab 12
Der Iranerin Dima droht die Abschiebung. In ihrer Not wendet sie sich an Olaf Zehler, den Verwaltungschef des Luisenkrankenhauses, mit dem sie einmal eine Affäre hatte. Doch Zehler ist das Risiko zu groß - er verweigert seine Hilfe. Kurz darauf stürzt sie auf der Flucht vor Skinheads eine Treppe hinunter und muss ins Krankenhaus. Während Zehler das schlechte Gewissen plagt, sieht sich das Klinikpersonal vor der schweren Entscheidung, ob das Ausländeramt informiert werden soll.
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
