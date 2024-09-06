Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Verstrickungen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 30vom 06.09.2024
Verstrickungen

VerstrickungenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 30: Verstrickungen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Unerschrocken stellt der Wachmann Schubert einen Juwelendieb, der die Störung mit einem Messerstich quittiert. Dr. Marian und Dr. Berger nehmen eine Notoperation vor, doch am nächsten Morgen gibt es für Schubert ein böses Erwachen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen