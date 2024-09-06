Für alle Fälle Stefanie
Folge 30: Verstrickungen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Unerschrocken stellt der Wachmann Schubert einen Juwelendieb, der die Störung mit einem Messerstich quittiert. Dr. Marian und Dr. Berger nehmen eine Notoperation vor, doch am nächsten Morgen gibt es für Schubert ein böses Erwachen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH