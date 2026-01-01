Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 32
47 Min.Ab 12

Ein Streit mit seiner Freundin Katharina lenkt David so vom Autofahren ab, dass er einen Unfall baut. Im Luisenkrankenhaus informiert er die Ärzte darüber, dass er an Mukoviszidose leidet - was bisher nur seine Mutter weiß. Als sich die Symptome verstärken, kann er seine Krankheit nicht mehr vor Katharina geheim halten. Doch er entscheidet sich für einen anderen Weg ...

