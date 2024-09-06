Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Teufelsfrüchte

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 34vom 06.09.2024
Teufelsfrüchte

TeufelsfrüchteJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 34: Teufelsfrüchte

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Frau Siebenstein wird im Zustand schwerer Verwirrtheit ins Krankenhaus gebracht - die Untersuchungen deuten auf eine Vergiftung hin ... Der 20-jährige Reiner wird mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen eingeliefert. Die Ärzte bangen nach einer schwierigen Operation um sein Überleben. Wenig später taucht Juliane auf und erkundigt sich nach Reiner - begleitet wird sie von ihrem Bruder Julian, der eine extrem bedrohliche Ausstrahlung hat ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen