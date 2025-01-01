Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Maß ist voll

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 36
47 Min.Ab 12

Stefanies Freundin Billie und ihre Mutter Renate scheinen unversöhnlich, die Vergangenheit hat einen festen Keil zwischen sie getrieben. Als sie sich zufällig im Zoo treffen, kommt es prompt zum Streit, in dessen Folge Renate einen Schlaganfall erleidet. Im Luisenkrankenhaus wird sie sofort von Dr. Marian behandelt, doch es kommt zu einem zweiten Schlaganfall ...

SAT.1 GOLD
