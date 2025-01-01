Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Der Mondscheinpatient

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 37
Der Mondscheinpatient

Der MondscheinpatientJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 37: Der Mondscheinpatient

47 Min.Ab 12

Die so genannte "Mondscheinkrankheit" macht dem 18-jährigen Erik das Leben zur Hölle: Sie verursacht auf seiner Haut bösartige Tumore, sobald er sich der geringsten UV-Strahlung aussetzt. Jetzt wird er mit starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert, doch aus Angst, dass die Krankheit lebensbedrohlich geworden sein könnte, verweigert er eine gründliche Untersuchung.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen