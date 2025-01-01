Für alle Fälle Stefanie
Folge 38: Alpträume
47 Min.Ab 12
Ben und Rose sind verliebt - trotzdem will Rose keinen intimen Kontakt. Als sie einen Magendurchbruch erleidet, lässt sie niemanden an sich heran und interessiert sich auffällig für den Patienten Wolfgang Frischmuth ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH