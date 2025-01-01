Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Staffel 7Folge 38
Folge 38: Alpträume

47 Min.Ab 12

Ben und Rose sind verliebt - trotzdem will Rose keinen intimen Kontakt. Als sie einen Magendurchbruch erleidet, lässt sie niemanden an sich heran und interessiert sich auffällig für den Patienten Wolfgang Frischmuth ...

